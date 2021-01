Iniciada a campanha de imunização contra o novo coronavírus, em Porciúncula; neste primeiro momento serão vacinados apenas os casos prioritários. Foto: divulgação/PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 20/01/2021 08:00

Porciúncula - A Prefeitura de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou na terça-feira (19/01) a campanha de imunização contra o novo coronavírus. Devido ao pequeno quantitativo de vacinas recebido - 240 doses - neste primeiro momento serão vacinados apenas os casos mais urgentes entre o grupo dos prioritários. O primeiro porciunculense vacinado foi Gerly Ferreira de Miranda, que presta serviços de limpeza e atendimento a pacientes no Centro de Triagem da Covid-19, Unidade Mista de Saúde, e anteriormente na Associação Hospital de Porciúncula.



Nos grupos prioritários se enquadram: os profissionais de saúde que estão na linha de frente do coronavírus, que não estão em isolamento e nem suspeitos, sendo estes, médicos, equipe de enfermagem da Unidade Mista de Saúde e Centro de Triagem, Equipe Sentinela, equipe do Setor de Epidemiologia e Imunização, cuidadores, equipe de enfermagem e médico do Lar dos Velhos Antônio e Jacintha Schuwartz Vieira, residentes do ILPI (Instituição de Longa Permanência de Idosos), que não estejam sintomáticos e que estejam não reagentes para COVID – 19. Continua após foto.

Iniciada a campanha de imunização contra o novo coronavírus, em Porciúncula; neste primeiro momento serão vacinados apenas os casos prioritários. Foto: divulgação/PMP



Para serem vacinadas, as pessoas dos grupos prioritários da primeira fase de vacinação devem estar assintomáticas, apresentar Cartão Nacional do SUS e CPF no momento da vacinação. Os casos do grupo prioritário que positivaram para o coronavírus devem esperar até 30 dias após a data da alta para serem imunizados. Gestantes e puérperas não poderão ser imunizadas devido a não haver estudos sobre efeitos da vacina neste grupo.



Segundo o secretário de Saúde, Higino Reis Lira, a participação da população e dos servidores municipais foi preponderante para que a pandemia não tivesse efeitos piores em Porciúncula. “Parabenizo a todos os profissionais da Saúde, Defesa Civil, Segurança Pública, 3ª Cia de Polícia Militar na pessoa do Tenente Dhiones, e demais órgãos públicos que não mediram esforços em combater a pandemia no município”, disse o secretário.



O prefeito Leonardo Paes Barreto Coutinho, o Léo Coutinho, destaca a importância do início das vacinações em Porciúncula. “É um momento marcante para o município. A chegada das vacinas representa a esperança e o início da vitória nesta batalha que travamos contra o coronavírus desde o início de 2020”, afirma o prefeito. Veja fotos. Para serem vacinadas, as pessoas dos grupos prioritários da primeira fase de vacinação devem estar assintomáticas, apresentar Cartão Nacional do SUS e CPF no momento da vacinação. Os casos do grupo prioritário que positivaram para o coronavírus devem esperar até 30 dias após a data da alta para serem imunizados. Gestantes e puérperas não poderão ser imunizadas devido a não haver estudos sobre efeitos da vacina neste grupo.Segundo o secretário de Saúde, Higino Reis Lira, a participação da população e dos servidores municipais foi preponderante para que a pandemia não tivesse efeitos piores em Porciúncula. “Parabenizo a todos os profissionais da Saúde, Defesa Civil, Segurança Pública, 3ª Cia de Polícia Militar na pessoa do Tenente Dhiones, e demais órgãos públicos que não mediram esforços em combater a pandemia no município”, disse o secretário.O prefeito Leonardo Paes Barreto Coutinho, o Léo Coutinho, destaca a importância do início das vacinações em Porciúncula. “É um momento marcante para o município. A chegada das vacinas representa a esperança e o início da vitória nesta batalha que travamos contra o coronavírus desde o início de 2020”, afirma o prefeito.

Publicidade

Primeiro porciunculense vacinado foi Gerly Ferreira de Miranda, que presta serviços de limpeza e atendimento a pacientes no Centro de Triagem da Covid-19. Foto: divulgação/PMP

Campanha de imunização contra o novo coronavírus, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMP

Publicidade

Campanha de imunização contra a Covid-19, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMP

Campanha de imunização contra o novo coronavírus, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMP

Publicidade

Campanha de imunização contra o novo coronavírus, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMP

Campanha de imunização contra a Covid-19, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMP

Publicidade

Campanha de imunização contra a Covid-19, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMP