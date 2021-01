Maria Eliete Vieira Faria, 72 anos, foi primeira moradora de Itaocara, no Noroeste Fluminense, a ser imunizada no munícipio. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 20/01/2021 15:29

ITAOCARA - A enfermeira Maria Eliete Vieira Faria, 72 anos, foi primeira moradora de Itaocara, no Noroeste Fluminense, a ser vacinada contra a Covid-19, nesta quarta-feira (20). Formada há 45 anos, ela trabalha há mais de duas décadas, no município, já atuou na vigilância epidemiológica e também vigilância de saúde.

Antes de iniciar a oficialização da campanha, o prefeito, Geyves Maia Vieira, agradeceu a todos os profissionais da linha de frente destacando que cada um desempenha um papel sempre importante para a população e ainda mais durante a pandemia. "Maria Eliete representa para todos nós o inicio da libertação desta pandemia. Fica aqui nosso reconhecimento e gratidão. Peço a população que espere a divulgação do calendário que irá seguir o protocolo do Ministério da Saúde para que todos sejam imunizados", disse.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cada pessoa imunizada receberá duas doses (a segunda dose aplicada 21 dias após a primeira). Sendo assim, a quantidade de doses disponíveis imunizará 375 pessoas. Ainda aponta a SMS, que por não haver vacinas para todos da área da saúde, serão priorizados os profissionais da linha de frente contra a Covid-19.



"Gostaria de deixar registrado o empenho de toda gestão administrativa e equipe técnica do Município para atender com maior brevidade com a vacina todos os nossos munícipes. Contudo, estamos dependendo das novas diretrizes do Ministério da Saúde para dar andamento ao segmento da campanha", explica a secretária Rozimere Ladeira.

O último boletim epidemiológico da cidade registrava 1.090 casos confirmados desde o início da pandemia até o dia 19 de janeiro. Em relação aos óbitos são 40 em decorrência da complicação da doença; 130 pessoas em isolamento domiciliar; um infectado em isolamento hospitalar; 103 casos ativos; 553 em monitoramento e 28 casos suspeitos.

Autoridades municipais receberam a primeira carga da CoronaVac, nesta terça-feira, 19. Foto: Folha Itaocarense

Foto: Folha Itaocarense