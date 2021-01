Enfermeira Andreia Darla, coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, foi a primeira pessoa a receber a vacina contra o novo coranavírus, em Italva, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMI

Publicado 20/01/2021 11:37

ITALVA - Nesta quarta-feira, 20, a cidade de Italva, no Noroeste Fluminense, deu o pontapé inicial na vacinação contra a Covid-19. A primeira pessoa a ser imunizada foi a enfermeira Andrea Darla, coordenadora do setor de vigilância epidemiológica e servidora de carreira da prefeitura com mais de 23 anos de serviços prestados a saúde municipal. A vacinação aconteceu durante uma transmissão ao vivo na manhã desta quarta-feira (20/01) que aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores.

Na ocasião, autoridades discursaram sobre o plano de imunização no município. O prefeito, Leonardo Orato Rangel, o Léo Pelanca, foi representado pelo vice Enilson da Eromac, já que o mesmo teve um compromisso na capital do Estado. Neste primeiro lote, a prioridade serão os profissionais da saúde, em especial os que estão na linha de frente. A enfermeira, Jordana Bonito, foi quem aplicou o imunizante. A partir do dia 21, parte dos idosos serão imunizados seguindo critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.



O último boletim epidemiológico municipal registrava 1.909 casos notificados desde o início da pandemia até o dia 19 de janeiro. Em relação aos óbitos são 15 em decorrência da complicação da doença; histórico de confirmados são 765 pessoas; 50 infectados ativos; e 23 casos suspeitos.

Doses recebidas - Chegaram na manhã desta terça-feira (19/01) as doses da vacina Corona Vac, contra o novo coronavírus. Neste primeiro lote, o município recebeu 290 doses. O Secretário Municipal de Saúde, Vanderlei Mendes, recebeu os imunizantes e coordenará a utilização dessas primeiras unidades.

Secretário Municipal de Saúde, Vanderlei Mendes, recebeu os imunizantes. Foto: divulgação/PMI