Itaperuna

55 anos do Cristo Redentor de Itaperuna: Fé que move a cidade com o segundo maior monumento do estado

Do Mirante do Cristo Redentor, localizado no topo do Morro do Castelo, é possível contemplar boa parte do município

Publicado 20/01/2021 18:38 | Atualizado há 14 horas