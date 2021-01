Ocorrência foi apresentada à 143ª Delegacia Legal de Itaperuna. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 21/01/2021 09:00

ITAPERUNA - Um tonel - capacidade para 50 litros - foi apreendido com quatro tabletes de maconha, na zona rural de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram informados sobre a possibilidade de material entorpecente escondido em um sítio localizado próximo ao Morro da Mangueira e fizeram contato com uma jovem de 19 anos que, ao ser comunicada da denúncia, autorizou buscas no local. Além do tonel com a droga, os militares desenterraram material utilizado para comercializar entorpecente que após encaminhado à perícia resultou em 1kg 121,4g.



De acordo com as informações obtidas pela PM, o produto seria de propriedade de uma mulher de 26 anos, e estava aos cuidados do rapaz de 24 anos, preso no dia anterior, sendo este casado com a jovem que atendeu os policiais. Ela foi liberada após prestar depoimento na 143ª DP.