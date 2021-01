Suspeito foi autuado na 143ª Delegacia Legal Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/01/2021 12:30

ITAPERUNA - Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, no Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) abordaram ocupantes de um veículo Fiat modelo Uno de cor verde, na Avenida Cardoso Moreira. Durante buscas no automóvel, os militares encontraram um revólver da marca Taurus de calibre 32 com uma munição CBC intacta, além de uma bucha de maconha.



O suspeito alegou que a arma pertencia a outra pessoa, com quem estava negociando um imóvel em Guarapari (ES). O homem foi autuado na 143ª Delegacia Legal e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. A outra ocupante do carro, uma jovem de 22 anos, vai responder em liberdade por posse e uso de droga.