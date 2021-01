Durante buscas no imóvel, os policiais apreenderam 10 pinos de cocaína, além de 14 munições intactas de calibres 22, 32 e 38. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/01/2021 09:00

Porciúncula - Um homem que estava preso foi autuado por mais um crime de tráfico de drogas e o Estatuto do Desarmamento por estar possivelmente escondendo droga e munições, na casa da mãe, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram alertados que um homem, preso recentemente por tráfico de entorpecentes, teria guardado drogas na residência de sua mãe; os militares foram até uma fazenda no município e foi feito contato com a mulher de 38 anos. Durante buscas no imóvel, os policiais apreenderam 10 pinos de cocaína, além de 14 munições intactas de calibres 22, 32 e 38. O preso terá de responder por mais dois crimes.