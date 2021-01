Feira conta com a participação de 26 feirantes e acontece toda sexta-feira, a partir das 14 horas. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 29/01/2021 08:00

VARRE-SAI - A Feira Municipal Adalberto Oliveira Dutra, em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, teve o retorno de suas atividades. A feira conta com a participação de 26 feirantes e acontece toda sexta-feira, a partir das 14 horas.



A Prefeitura, por meio da da Secretaria Municipal de Agricultura, incentiva os produtores rurais com a distribuição de tíquetes para os servidores municipais no valor de R$5,50, semanal, além da disponibilização do local que recebeu obras de melhoria e uma cobertura recentemente e da montagem das barracas. Continua após foto.

“Quero parabenizar a todos os feirantes do município pela dedicação, fazendo de nossa feira uma das melhores da região, atraindo moradores de outros municípios. Já estamos planejando algumas ações para incentivar ainda mais os produtores”, afirmou o secretário municipal de Agricultura, José Maria de Freitas Pelegrini.



O prefeito de Varre-Sai, Silvestre José Gorini, juntamente com o secretário municipal de Agricultura, visitou a feira no dia do seu retorno. "Registramos com imensa alegria o retorno de nossa feira semanal com produtos colhidos ou fabricados pelos feirantes e seus familiares, sendo todos eles de ótima qualidade. Estivemos lá participando e ouvindo dos produtores sua grande alegria pela aceitação de seus produtos que de certa forma, melhora seus rendimentos", ressaltou o prefeito.

