Por Lili Bustilho

Publicado 26/01/2021 11:00

Bom Jesus do Itabapoana - Um adolescente de 14 anos foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas, no bairro Lia Márcia, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram informados que supostos traficantes de Itaperuna e Campos dos Goytacazes estavam atuando na localidade conhecida como “Morro da Torre”. O suspeito foi visto saindo do matagal com uma sacola nas mãos; o jovem levou os militares ao local onde havia deixado o material.

No pasto localizado no final da Rua Otília de Souza Ferreira, foi encontrada a referida sacola contendo 125 pedras de crack, 39 buchas e um tablete de maconha, sete papelotes de cocaína, invólucro com pasta base e uma balança de precisão. O fato foi apresentado à 143ª Delegacia Legal, Central de Flagrantes, e o infrator permaneceu apreendido à disposição da Polícia Civil.