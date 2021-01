Doses foram encaminhadas para o Centro de Saúde Dr. Raul Travassos para o devido armazenamento e serão aplicadas ainda nesta semana, assim que terminarem as doses da Coronavac. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 25/01/2021 17:07

ITAPERUNA - A maior cidade do Noroeste Fluminense, Itaperuna, com cerca de 100 mil habitantes, recebeu 1.040 doses da vacinas da Oxford/AstraZeneca, em parceira com o Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz – contra a Covid-19, na manhã desta segunda-feira, 25. O helicóptero que saiu da Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da Secretaria Estadual de Saúde (SES), em Niterói, chegou no Aeroporto Ernani do Amaral Peixoto, no município do interior, às 11h30, trazendo as unidades do imunizante; a remessa da carga também foram trazidas para Natividade, Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Varre-Sai, Laje do Muriaé e Porciúncula.

De acordo com a assessoria, as doses foram encaminhadas para o Centro de Saúde Dr. Raul Travassos para o devido armazenamento e serão aplicadas ainda nesta semana, assim que terminarem as doses da Coronavac. O sistema de vacinação da Oxford também é de duas etapas, porém com prazo de 4 semanas para a segunda. A meta é vacinar 494 pessoas com este lote. Continua após foto.

Segundo a Vigilância Epidemiológica de Itaperuna, essas vacinas também serão destinadas para o primeiro grupo prioritário seguindo o Plano de Vacinação do Município. “Essas doses também são para os profissionais da saúde e idosos e deficientes asilados. É de grande importância para o município continuar essa cobertura imunizando esse grupo direcionado pelo Ministério da Saúde”, disse Neide Novaes, Coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

Até a última sexta-feira, Itaperuna registrou 17.366 casos de Covid-19 e 154 mortes.





Helicóptero que saiu da CGA da SES, em Niterói, chegou no Aeroporto Ernani do Amaral Peixoto, em Itaperuna, às 11h30. Foto: divulgação/PMI

