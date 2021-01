Por Lili Bustilho

Publicado 26/01/2021 14:29

Nessa etapa, a SMS vai imunizar os profissionais de Saúde que não receberam a CoronaVac e idosos acima de 90 anos que receberão a vacina em domicílio ao longo dessa semana. Foto: divulgação/PMVS

VARRE-SAI - A Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai, no Noroeste Fluminesne, recebeu 90 doses da vacina Oxford/AstraZeneca. A segunda remessa de vacinas contra a Covid-19 foi distribuída a todo o Estado do Rio de Janeiro nessa segunda-feira (25/01), com a mesma logística da operação com a CoronaVac, distribuída na semana passada.Na ocasião, o secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves, entregou as vacinas para a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Sabrina Pirozzi, que estava acompanhada do coordenador da Vigilância Sanitária e Ambiental de Varre-Sai, Carlos Afonso Rodrigues Júnior. A escolta do imunizante até a cidade foi realizada pela Polícia Militar.Nessa etapa, a SMS vai imunizar os profissionais de Saúde que não receberam a CoronaVac e idosos acima de 90 anos que receberão a vacina em domicílio ao longo dessa semana. “Com as poucas doses recebidas pelo Ministério da Saúde, temos que priorizar ainda mais os grupos de risco. Por isso, nesse momento, todos os profissionais de Saúde serão vacinados para posteriormente abranger o restante da população, de acordo com o envio das doses”, afirmou o secretário de Saúde, Rafael Fabbri Ramos.Diferente da CoronaVac, todas as doses da Oxford/AstraZeneca serão aplicadas neste momento, visto que a aplicação da segunda dose pode ser realizada em até 90 dias após a primeira.