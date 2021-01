Também estiveram presentes outros prefeitos do estado do Rio e deputados fluminenses. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 28/01/2021 09:00

VARRE-SAI - O prefeito de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, Silvestre José Gorini, esteve no Palácio Guanabara, com o governador em exercício do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. No encontro, entre outros assuntos, foi discutida uma questão essencial para o desenvolvimento dos municípios, o investimento em infraestrutura.



O prefeito de Varre-Sai, Silvestre Gorini, aproveitou a oportunidade para expor as principais demandas do município. “Através dos deputados federais Christino Áureo e Luizinho, nos reunimos pessoalmente com o governador em exercício, Cláudio Castro, onde pudemos expor nossos pleitos e necessidades do município, em uma conversa franca e cordial. Recebemos a promessa do governador de olhar com atenção aos nossos pedidos, abrindo caminhos para futuras reuniões”, afirmou o prefeito.