ITAPERUNA - O itaperunense, Jorge Luiz Amâncio do Nascimento, 45 anos, mais conhecido como Tyson, se apaixonou pelo BMX Flatland, a modalidade do bicicross, que tem conquistado muita gente do mundo inteiro. O atleta já conquistou diversas medalhas levando o nome de sua cidade, a maior do Noroeste Fluminense, ao pódio.

O BMX Flatland é uma espécie de versão de estilo livre do BMX, o conhecido Bicicross, sendo baseado na demonstração de manobras em cima da bike e que requerem grande equilíbrio e habilidade, sendo que geralmente não são utilizados rampas ou obstáculos, já que a elaboração e desempenho nas manobras já são um grande desafio e giram em torno de um minuto e meio.

Tyson pratica o esporte desde os seus 13 anos. Aos 17, já como profissional, vem conquistando o pódio nas maiores competições do Brasil. Ele é Campeão Estadual de 2003, 2004 e 2005, 3º colocado em 2012 da Etapa do Circuito Brasileiro, Vice-campeão Brasileiro em 2016, Campeão Brasileiro em 2017, no mesmo ano também foi Campeão Brasileiro Online, 5º lugar Flatland Contest 2016, em Salvador, 3º Lugar do Circuito Brasileiro em 2018, além de participar do Grande Prêmio Brasil, em São Paulo, entre outros. Continua após foto.

Para este ano já conta com diversos projetos. Um deles é abrir uma escolinha de BMX para crianças, em Itaperuna. “Eu tenho grandes projetos e grandes sonhos, um deles é criar uma escolinha de BMX para interagir com as crianças, colocá-las para praticar o esporte, tirá-las das ruas e levá-las para participar de competições no Brasil afora”, contou Tyson.



Para manter o pique e não perder o foco, Tyson treina 14 horas por semana no Centro Poliesportivo da cidade e mantém uma alimentação equilibrada e saudável. “O Centro Poliesportivo está de portas abertas para os treinos do Tayson e nós já estamos traçando alguns projetos para incentivar o esporte em nossa cidade”, disse o Secretário de Esportes, José Maria Guimarães.

Para garantir sua participação em grandes campeonatos, Tyson conta com apoio de alguns empresários de Itaperuna. “O apoio que tenho hoje me possibilitam de participar dos campeonatos no Brasil, mas também tenho o sonho de conquistar patrocínio para competir no Sul Americano”, disse.



Segundo Tyson, por conta da pandemia caiu muito o número de competições e há previsão de acontecer, em outubro, o Festival South América, que é o Maior Evento Multi Esportivo da América Do Sul.

