Desde o início da pandemia, em 11 de março de 2020 a 27 de janeiro de 2021, o total de casos no município é de 17.967 infectados. Itaperuna conta com 120 novos casos e 62 novos testes realizados. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 28/01/2021 12:41

ITAPERUNA - Em quinze dias, Itaperuna, a maior cidade do Noroeste Fluminense, registrou 11 óbitos e 1.814 casos notificados do novo coronavírus, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. O levantamento aponta que o quantitativo em relação a doença saltou de 15.905 para 17.689, em relação aos números de pacientes recuperados.



Confira os dados completos. Continua após foto.

Itaperuna, no Noroeste Fluminense, possui mais de 100 mil habitantes. Foto: divulgação

Publicidade

As recomendações de prevenção a Covid-19 do Ministério da Saúde são as seguintes:



*Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver em algum ambiente público (ambientes de trabalho, prédios e instalações comerciais, etc), quando utilizar estrutura de transporte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado.

*Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo.

*Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as mãos não higienizadas.

*Se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já indicado.

*Mantenha distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio social. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto.

*Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outro objetos que são utilizados com frequência.

*Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos.

*Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

*Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, busque orientação pelos canais on-line disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos serviços de saúde e siga as recomendações do profissional de saúde.

*Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

*Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes. As máscaras de tecido (caseiras/artesanais), não são Equipamentos de Proteção Individual (EPI), mas podem funcionar como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas.

Veja a reportagem sobre o cadastro acessando o link: https://odia.ig.com.br/itaperuna/2021/01/6073485-itaperuna-realiza-cadastro-de-vacinacao-contra-a-covid-19-para-a-imunizacao-dos-grupos-prioritarios.html