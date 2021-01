Flagrante foi apresentado à 144ª Delegacia Legal. Foto: divulgação

29/01/2021

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Um homem de 29 anos foi preso com arma e drogas durante uma ação do 29º BPM (Itaperuna), na Avenida Governador Roberto Silveira, bairro Lia Márcia, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. O suspeito teria sido visto fazendo contato com um motociclista, que conseguiu fugir. Já o envolvido que foi detido pelos militares, teria jogado uma sacola em um terreno que ao ser recolhida estava com cocaína.





Os policiais também encontraram em uma carcaça de carro mais cocaína, maconha e crack, além de um revólver de calibre 38 com seis munições intactas. Na bermuda do detido foram apreendidos R$ 216 e uma balança de precisão. O flagrante foi apresentado à 144ª Delegacia Legal.

De acordo com laudo pericial, o material entorpecente resultou em 840 gramas de cocaína, 363g de crack e 484g de maconha. Autuado por tráfico de drogas e no Estatuto do Desarmamento, o homem permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.