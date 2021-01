Interessados deverão comparecer na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 29/01/2021 12:00

CARDOSO MOREIRA - A Prefeitura de Cardoso Moreira em parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - IDSH oferecerá um curso de informática básica gratuita para adolescentes, de 12 a 17 anos, que residem no município. Serão disponibilizadas 40 vagas; para se inscrever os interessados deverão comparecer na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer que fica na rua R. Tab. Antônio Pinto, no centro da cidade.



As inscrições seguem até sexta-feira, 05 e o candidato deve levar CPF, identidade e um comprovante de residência atualizado para o momento da inscrição.