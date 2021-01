Renomado no mercado de produção de alianças de casamento, Alisson Ranyel, começou a mostrar os processos para a produção de uma peça, sempre com linguagem acessível e descontraída em suas redes sociais. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 28/01/2021 14:20

Dados do Portal da Transparência do Registro Civil, plataforma administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), referentes ao número de casamentos em 2020, indicam que o Brasil contabilizou 703.415 mil registros, sendo o Rio de Janeiro, o terceiro estado do país com mais adesão, alcançando 57.223 atos solenes, perdendo apenas para Minas Gerais (31036) e São Paulo (77.031). O Noroeste Fluminense chegou a obter 8.249 casamentos no cartório e a maior cidade da Região, que é Itaperuna, atingiu 483 registros.



O influenciador digital Alisson Ranyel, que ganhou destaque ao produzir as alianças do casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, em entrevista ao O Dia, disse que apesar da pandemia e da pausa nas cerimônias formais, conseguiu quase dobrar o faturamento com suas peças. No período, as joias - e não apenas as alianças - foram muito procuradas. O mês de dezembro foi, no geral, o melhor para o profissional.



Com a atuação na mídia digital, Alisson começou a mostrar os processos para a produção de uma peça, sempre com linguagem acessível e descontraída. Ao final, sempre tenta sanar as dúvidas dos seguidores quanto ao processo e qualidade dos componentes das joias. Atualmente, ele compartilha não apenas seu trabalho nas redes sociais, mas também seu dia a dia, fato que o aproxima ainda mais de seu público.

Entre os sucessos de Alisson estão as alianças de casamento de Whindersson Nunes e Luisa Sonza, também exclusivas. Tirulipa também é uma das celebridades que sempre procura o profissional.

Joia produzida por Alisson Ranyel para o casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, tornou-se um dos assuntos mais comentados no país por conta de sua exclusividade e período de fabricação: dois meses entre a criação e impressão. Foto: divulgação