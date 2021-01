Último boletim epidemiológico registrava 677 casos confirmados desde o início da pandemia até o dia 27 de janeiro, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 28/01/2021 14:54 | Atualizado 28/01/2021 14:58

Laje do Muriaé - A aplicação das 80 doses da vacina Oxford/AstraZeneca, contra a Covid-19, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense, começou nesta quinta-feira, 28. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que desta vez trabalhadores da área, como fisioterapeutas e dentistas, serão imunizados, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. De acordo com levantamento oficial, 70 foram pessoas imunizados no município até o último dia 27.

O Dia, que foi elaborada uma listagem com os profissionais que serão vacinados nesta etapa e que estes já foram comunicados. Flávio ressaltou que a prefeitura está disponibilizando além do boletim epidemiológico, uma nova ferramenta para manter a população sempre bem informada. Foi criado o vacinômetro, que é o acompanhamento de pessoas vacinadas e doses recebidas pelo Município. Para acessar essa informação, basta clicar no link: O secretário municipal de saúde, Flavio Rocha Poayes, explicou a reportagem deque foi elaborada uma listagem com os profissionais que serão vacinados nesta etapa e que estes já foram comunicados. Flávio ressaltou que a prefeitura está disponibilizando além do boletim epidemiológico, uma nova ferramenta para manter a população sempre bem informada. Foi criado o vacinômetro, que é o acompanhamento de pessoas vacinadas e doses recebidas pelo Município. Para acessar essa informação, basta clicar no link: http://laje.rj.gov.br/vacinometro/?fbclid=IwAR2iefBm-KBWjePi-hZbQVpoL2dbulEuwfQRq74JuZPcGoUsiJ9jUkEj5uw

O último boletim epidemiológico registrava 677 casos confirmados desde o início da pandemia até o dia 27 de janeiro. Em relação aos óbitos são 17 em decorrência da complicação da doença; 35 casos ativos; 2 pacientes internados e 34 casos suspeitos. A prefeitura explica que o Plano de imunização do público-alvo desta vacina continua o mesmo já traçado anteriormente com a CoronaVac, sendo eles os profissionais que trabalham diretamente com atendimentos a pacientes de Covid-19.

Secretário Municipal de Saúde, Flávio Rocha, recebeu 80 unidades da Vacina de Oxford trazidas pelo Secretário Estadual de Saúde Carlos Alberto Chaves. Foto: divulgação: PMLM