Apreensão foi apresentada à 143ª Delegacia Legal. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 28/01/2021 15:45 | Atualizado 28/01/2021 16:16

ITAPERUNA - Um rapaz de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira, 28, no bairro Matadouro, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam no Serviço de Inteligência (P2) foram a Rua Noêmia Godinho Bittencourt verificar a informação que apontava para uma pessoa comercializando drogas no interior da residência. De acordo com a Polícia, o suspeito foi visto entrando em um matagal em frente a casa observada. Durante abordagem não foi encontrado material ilícito com o suspeito e nem na residência; já nas buscas pelo matagal foi encontrada uma sacola contendo 67 pinos de cocaína com a descrição de uma facção criminosa. O fato foi apresentado à 143ª Delegacia Legal; o material após ser submetido à perícia resultou em 274g de cloridrato de cocaína e o jovem que teria confessado que praticava a venda de drogas foi autuado pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 e permaneceu à disposição da Polícia Civil.