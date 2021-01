A chegada dos equipamentos foi através do pedido do vereador, Dalmo Campos, aliado do deputado federal, Delegado Felício Laterça (PP), na cidade Foto: divulgação/PMC

Por Lili Bustilho

Publicado 29/01/2021 09:30

CAMBUCI - Vinte respiradores, comprados com recursos da emenda parlamentar do deputado federal Delegado Felício Laterça (PP) foram entregues ao Hospital Moacyr Gomes de Azevedo (HMGA), em Cambuci, no Noroeste Fluminense. Os equipamentos são para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e auxiliará no tratamento dos afetados pela Covid-19.



“Saúde é e sempre será prioridade em minha atuação parlamentar. A entrega destes equipamentos é um trabalho conjunto com o Governo Federal, pelo Ministério da Saúde. É com união, força de vontade e atitude que vamos vencer o coronavírus”, enfatizou o deputado.



De acordo com a Prefeitura, a chegada dos equipamentos foi através do pedido do vereador Dalmo Campos, aliado do Deputado Federal no município. O vereador agradeceu ao deputado pela ajuda e preocupação com o município. Para o prefeito Marquinho da Venda, o auxílio dos vereadores através de pedidos de emendas parlamentares é uma importante arma para o crescimento e desenvolvimento do município. “Nosso município é pobre, não temos possibilidade de grandes investimentos durante esse momento de crise. A ajuda dos parlamentares é muito bem-vinda, principalmente em áreas como a da saúde”, disse Marquinho.