Município conta com 1.032 moradores recuperados da Covid-19. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 29/01/2021 13:00

ITAOCARA - Comparando os boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Itaocara, no Noroeste Fluminense, do dia 22 de janeiro com o levantamento do último dia 28, o município que contava com 40 mortes em decorrência de complicações do novo coronavírus saltou para 44 óbitos pela doença. Os dados ainda apontam para 51 novos casos confirmados da Covid-19 neste período que compreende a 1 semana. O numero de infectados internados diminuiu de 7 para 5 pessoas. Outro dado que indica redução é o de pacientes em isolamento domiciliar que era de 141 caindo para 106 itaocarenses. O município conta com 1.032 moradores recuperados da Covid-19.



De acordo com a Secretaria Estadual de saúde, Itaocara recebeu 310 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, no dia 24, tendo sido encaminhado o quantitativo correspondente à 1ª dose somente por pessoa. Já no dia 19, recebeu 375 doses da CoronaVac.