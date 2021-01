SMS ressalta que o uso de máscaras; a higienização das mãos e o distanciamento continuam sendo métodos essenciais para evitar a contaminação e consequentemente um possível congestionamento da rede hospitalar. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 29/01/2021 15:30

MIRACEMA - Comparando os boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Miracema, no Noroeste Fluminense, do dia 22 de janeiro com o levantamento do último dia 28, o município que contava com 27 mortes em decorrência de complicações do novo coronavírus e mais 7 óbitos em investigação segue com o mesmo número de vítimas fatais, mas possui uma nova morte sendo investigada.



Os dados ainda apontam para 65 novos casos confirmados da Covid-19 neste período que compreende a 1 semana. O total de pessoas em isolamento domiciliar diminuiu de 655 para 461 pessoas. O dado que indica aumento é o de pacientes em isolamento hospitalar que era de 4 passando para 5 miracemenses. O município contabiliza 1.194 moradores recuperados da Covid-19.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Miracema recebeu 290 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, no dia 25, tendo sido encaminhado o quantitativo correspondente à 1ª dose somente por pessoa. Já no dia 19, recebeu 275 doses da CoronaVac.

Em Miracema, as doses que chegaram, serão administradas nos profissionais da saúde, que desde o início da pandemia estão colocando suas vidas em risco em prol de outros. Foto: divulgação/PMM