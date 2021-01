Objetivo do cadastramento é contabilizar as informações para melhor mapeamento e agilidade no ato da imunização. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 29/01/2021 14:02 | Atualizado 29/01/2021 14:17

ITAPERUNA - Dados passados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, indicam que até o momento 859 pessoas já foram imunizadas contra o novo coronavírus, na cidade, com as vacinas da CoronaVac e oxfrod/AstraZeneca. A previsão é finalizar essa primeira etapa de vacinação na próxima semana. O Cadastro de Vacinação permanecerá até que todos os grupos sejam imunizados. Profissionais do Hospital São José do Avaí que ainda não foram imunizados e que estão na linha de frente do combate da doença devem também realizar o cadastro online para receberem a vacina nesta segunda fase.

De acordo com a SMS, as vacinas contra a Covid-19 continuam sendo aplicadas nas pessoas do grupo prioritário como determina o Plano Nacional e Municipal de Vacinação, seguindo as orientações do Ministério da Saúde (MS), ou seja, em 34% dos profissionais de saúde, idosos acima de 60 anos de idade em Instituições de Longa Permanência (ILPI) e deficientes físicos asilados/internados.



Publicidade

CADASTRO DE VACINAÇÃO - O Cadastro de Vacinação contra a doença, divulgado nesta semana, é direcionado às pessoas dentro deste primeiro grupo prioritário que ainda não se vacinaram. O cadastramento pode ser realizado por qualquer familiar, já que o paciente em sua maioria é acompanhado pelo Programa Estratégia Saúde da Família. A 1ª fase de cadastro vai até esta sexta-feira (29/01), às 17h, e retorna na segunda, após às 12h. Os pacientes com limitação de mobilidade receberão os profissionais de saúde acompanhado por um técnico do Programa Municipal de Imunização para aplicarem as vacinas, já os profissionais de saúde serão encaminhados a unidade de saúde mais próxima. Cada comorbidade ou profissão deve ser comprovada no ato da vacina.

O MS também estabelece como grupo de risco os agentes funerários, que também receberão a vacina nesta segunda fase. As pessoas do grupo prioritário que não se vacinarem nessa 2ª fase entrarão no cadastro para as próximas fases (entende-se por fase o envio de vacinas pelo Ministério da Saúde que é distribuída aos municípios pela Secretaria Estadual de Saúde). O objetivo do Plano Nacional e Municipal é imunizar 90% da população até o fim da campanha.