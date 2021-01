Empresa Área Azul que administra o estacionamento já foi notificada da decisão. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 30/01/2021 10:00

ITAPERUNA - O Centro da cidade de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, passou a ter a cobrança do estacionamento rotativo apenas nas ruas Assis Ribeiro, Major Porfírio Henriques e Avenida Cardoso Moreira. Desde a sexta-feira, 29, a Prefeitura suspendeu a cobrança que era registrada nas ruas Dez de Maio, Amadeu Tinoco de Lacerda, Buarque de Nazareth e outras previstas no cronograma de expansão deferido em 20/12/2020 pela gestão anterior.

De acordo com a assessoria de comunicação do município, a decisão foi tomada diante da apuração de vício de formalidade e descumprimento de obrigações contidas nos instrumentos da concorrência pública que acarretou na concessão da exploração do rotativo à empresa concessionária. A empresa Área Azul que administra o estacionamento já foi notificada da decisão.



Cobranças suspensas nas ruas Dez de Maio, Amadeu Tinoco de Lacerda, Buarque de Nazareth e outras previstas. Foto: divulgação/PMI