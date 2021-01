Por Lili Bustilho

Publicado 30/01/2021 07:00

A etapa final do IV Concurso de Cafés Especiais do Estado do Rio de Janeiro será realizada virtualmente, neste sábado (30/01), às 9h30min pelo link https://www.youtube.com/channel/UCP88t1CQq7GIJIDmVqWwO-A no canal do YouTube da Associação dos Cafeicultores do Estado do Rio (Ascarj), quando será possível saber quem serão os vencedores da competição promovida pela instituição. Entre os nove finalistas, oito são produtores do Noroeste Fluminense. A disputa também teve o apoio das secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais e de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, além do Sebrae-RJ e da Emater. Após receber inscrições de 48 produtores, serão anunciados os quatro primeiros colocados das categorias Natural e Via Úmida.Os finalistas receberão uma medalha virtual e um diploma. Já os vencedores receberão também um certificado de classificação com sua colocação na competição, que poderá ser usado pelos produtores para gerar valor ao seu produto. O governador em exercício Cláudio Castro destaca que o concurso valoriza uma produção que está contribuindo para ampliar a diversificação da economia fluminense. “Além disso, há o resgate de uma tradição histórica do estado do Rio de Janeiro, que, no passado, já foi um grande produtor de café tanto para o mercado interno quanto para o mundial”, acrescentou Castro.O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Leonardo Soares, destaca a visibilidade gerada pelo concurso. “Estamos falando de uma atividade que envolve 2.550 produtores no território fluminense. A maior parte da nossa produção está na Região Noroeste, com 72,2%, seguida pelos 27,6% da Serrana e 0,2 % no Médio Paraíba. A maioria é de pequenos e médios produtores”, explicou o secretário.O secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, lembra que o mercado vem dando cada vez mais valor a produtos de qualidade diferenciada. “Esta união com a Associação de Cafeicultores para a promoção de um concurso que destaca os cafés especiais do nosso estado é estratégica. A produção e a colheita de grãos de qualidade diferenciada vêm ganhando, cada vez mais, notoriedade no Brasil e no mundo”, destacou Queiroz.