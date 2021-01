Fato foi apresentado à 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PM

Por Lili Bustilho

Publicado 30/01/2021 13:00

ITAPERUNA - Uma réplica de pistola e R$172 foram apreendidos no bairro São Mateus, , em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram informados que um jovem de 23 anos teria participado da tentativa de homicídio ocorrida na noite do último dia 23, na Rua José Maria da Gama. O rapaz foi localizado em sua residência e durante buscas no imóvel, os policiais encontraram o material. Após o registro de ocorrência na 143ª Delegacia Legal, a pistola airsoft permaneceu apreendida. O dinheiro foi devolvido ao jovem, que foi liberado.