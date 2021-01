Prefeitura de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, publica Decreto 2196/2021 sobre o início do ano letivo escolar. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 30/01/2021 16:00

PORCIÚNCULA - A Prefeitura de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, publicou o Decreto 2196-2021 que prevê a suspensão das atividades letivas presenciais com alunos matriculados em todas as escolas da rede de ensino no município até a data de 14/02/2021. Nesse período as aulas devem permanecer de forma remota, por meio da Plataforma de Ensino e/ou por atividades impressas.



A partir de 15/02/2021 fica facultado às unidades de ensino das redes estadual e particular do município, retornarem às atividades de forma híbrida, desde que obedecidos os protocolos expedidos pelos órgãos competentes.