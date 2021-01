Fato apresentado à 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 29/01/2021 21:34

ITAPERUNA - Mil buchas de maconha que estavam enterradas em um matagal foram apreendidas por policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 1ª Cia, nas equipes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) 1 e 2; além do setor Bravo 2, na noite desta sexta-feira, 29, no Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Os militares foram à Rua Olavo Bilac verificar informações indicando que uma pessoa teria escondido uma certa quantidade de droga, em uma área de mata. Durante buscas, os policiais desenterraram o material que foi apresentado à 143ª Delegacia Legal no município.