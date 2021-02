Reajuste atinge os 963 servidores públicos municipais entre ativos, comissionados, inativos e pensionistas. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 01/02/2021 08:00

VARRE-SAI - Os servidores públicos do município de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, receberam um reajuste de 5,45%. O prefeito, Silvestre José Gorini, concedeu o aumento anual no salário dos mesmos, conforme tem feito nos últimos quatro anos. O pagamento desses funcionários referente ao mês de janeiro foi efetuado no último dia 28. O reajuste atinge os 963 servidores públicos municipais entre ativos, comissionados, inativos e pensionistas.



De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, a porcentagem é compatível com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), sendo a medida respaldada pelo inciso VIII do art.8º da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020. O índice proporcionará o enquadramento de todas as faixas salariais dos servidores municipais no patamar remuneratório igual ou superior ao novo salário mínimo nacional, vigente em 2021, no valor de R$ 1.101,95. “Tomamos a iniciativa de dar o reajuste ao servidor com o intuito de valorizar e reconhecer o seu esforço, incentivando o mesmo a oferecer um serviço de qualidade e sempre atender bem a população”, pontuou o prefeito Silvestre.