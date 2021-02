Batalhão situado em Itaperuna abrange nove cidades do Noroeste Fluminense, incluindo os distritos Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 01/02/2021 12:00

Em Itaperuna, os militares da 1ª Cia, foram à rua Coronel Pimenta, no Morro do Castelo, verificar informação que apontava para uma pessoa comercializando drogas nas proximidades. Durante patrulhamento, os agentes avistaram um suspeito, que se evadiu ao perceber a presença da polícia jogando uma sacola com 50 pinos de cocaína e 30 buchas de maconha. Ele não foi localizado, mas teria sido identificado e autuado por tráfico de drogas na 143ª DP para a instauração de um futuro inquérito policial. Outras duas pessoas que estavam no local foram abordados sebdo apreendido um pino de cocaína. Ambos foram autuados no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e liberados.



Ainda em Itaperuna, durante patrulhamento de rotina pela Avenida Professor Orlando Tavares, foi apreendido uma bucha de maconha e um dichavador com um homem que foi autuado por posse e uso de entorpecentes e liberado.



Já em Porciúncula, após denúncia de tráfico de drogas no bairro Ilha, guarnição apreendeu 3 pinos de cocaína e 0,50 gramas de maconha. Dois envolvidos foram detidos e autuados no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e liberados.



A Unidade Policial (UP), intitulada "Os Guardiões do Noroeste" é comandada pelo tenente-coronel PM Cruz que destaca a importância da colaboração da população com a Polícia Militar. Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar crimes, prisões e apreensões podem ser feitas pelo telefone 190 ou pelo Whatsapp (022) 9.9980-1177 do Disque Denúncia Noroeste. O sigilo é garantido. O anonimato é absoluto.