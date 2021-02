Cidadãos idosos e deficientes físicos que se enquadram nas características estabelecidas pelo Segundo Manual Técnico receberão a visita da equipe volante devidamente identificada nas datas divulgadas. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 02/02/2021 10:57 | Atualizado 02/02/2021 11:00

ITAPERUNA - Dando continuidade ao Plano Municipal de Vacinação, transparência dos atos e ampla divulgação dos nomes das próximas pessoas (dentro do primeiro grupo prioritário) que receberão a vacina contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, divulga a primeira lista com os 432 nomes cadastrados no formulário online, conforme divulgado na semana passada. Seguindo o calendário, o profissional de saúde vai até às unidades cadastradas para aplicar a vacina. A lista se encontra no site da Prefeitura de Itaperuna, http://itaperuna.rj.gov.br/CadastroCovid-19.pdf , onde será atualizada e divulgada semanalmente.



O critério usado para a seleção dos grupos foi: para os profissionais de Saúde, valendo da maior idade para a menor, comorbidade/número de comorbidades e exposição na linha frente dos trabalhos contra a pandemia. No caso de Idoso e Deficiente Físico, estabeleceu a maior idade e comorbidade/número de comorbidade.

Publicidade



De acordo com a SMS, todo cadastramento, selecionado ou não, será enviado ao Ministério Público do Estado para acompanhamento e transparência, não se responsabilizando pelas informações contidas no documento, sendo a comprovação de inteira responsabilidade do cadastrado - a não comprovação dos dados, como a idade, deficiência, morbidade ou profissão ativa, implicará na cessão da vacina ao próximo. O cadastro pelo Google Forms ficará disponível até o fim da campanha, podendo ser interrompido temporariamente para atualização ou contabilização de dados.



Por entender a grande vulnerabilidade de pessoas acamadas e cadastradas, e acompanhadas pela Estratégia Saúde da Família (ESF) do município, o grupo de trabalho definiu o seguinte critério para a vacinação:

- 10 Vacinas por Unidade Básica de Saúde – UBS - para idosos acima de 90 anos e acamados;

- 10 Vacinas por Unidade Básica de Saúde – UBS - para preenchimento do formulário formsus.