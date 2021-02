Informações anônimas que levem a Polícia ao desfecho de cada crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.998-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 02/02/2021 17:00 | Atualizado 02/02/2021 17:41

O Noroeste Fluminense registrou quatro homicídios, sem relação entre os casos, nesta segunda-feira, 01. O primeiro assassinato ocorreu em Cardoso Moreira; após em Natividade e dois em Itaperuna. Informações anônimas que levem a Polícia ao desfecho de cada crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.



Motociclista é morto a tiros em Cardoso Moreira – Um motociclista de 31 anos, foi morto a tiros, no início da madrugada desta segunda-feira (01), na Rodovia RJ-204, em São Joaquim, distrito de Cardoso Moreira. PMs foram acionados para que fosse apurado possível acidente de trânsito. No local, os militares se depararam com a vítima com marcas de tiros nas costas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e o óbito confirmado. A cena do crime foi preservada pela PM até ser realizada perícia.

O homicídio provocado por disparos de arma de fogo está sendo investigado pela polícia.



Homicídio em Natividade - Um home de 42 anos foi assassinado em uma fazenda localizada no Barro Branco, zona rural de Natividade, na manhã desta segunda-feira (01). O dono da propriedade, ao chegar no local, se deparou com o funcionário caído ensanguentado no interior da residência. Em seguida, fez contato com o serviço de emergência e com a PM. Uma equipe de socorro do município foi acionada e o óbito confirmado pela enfermeira de plantão. Os militares verificaram ferimentos nas costas da vítima, provavelmente provocados por disparos de arma de fogo. A cena do crime foi preservada pela PM até ser realizada perícia. O corpo foi removido no rabecão dos bombeiros ao Instituto Médico Legal (IML) de Itaperuna.



Mulher é morta a tiros em Itaperuna – Uma mulher de 35 anos, morta a tiros na tarde desta segunda-feira (01), nas proximidades da Rua João Batista, bairro Surubi, próximo da estação de tratamento da Cedae, em Itaperuna. Pms encontraram perto do corpo da vítima várias cápsulas de munições. Os agentes recolheram ainda o capacete da mulher, chave da moto e três latas de cerveja. A moto dela foi entregue ao esposo. O homicídio provocado por disparos de arma de fogo foi registrado na 143ª Delegacia Legal. O suspeito não havia sido localizado pela polícia até a publicação desta matéria.



Homem morre no hospital após levar tiro na cabeça em Itaperuna - Um homem de 40 anos, faleceu no Hospital São José do Avaí, na madrugada desta terça-feira (02), por volta de 1h. A vítima foi surpreendida quando estava no interior de sua residência localizada na Travessa Maria Pereira Barreto, bairro Fiteiro, na noite anterior. De acordo com uma testemunha, foram ouvidos vários disparos de arma de fogo e dois suspeitos foram vistos saindo do local. A dupla não foi reconhecida. O homem caiu ferido no chão. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e encaminhou o homem em estado grave ao hospital. PMs fizeram várias buscas, mas os suspeitos ainda não foram localizados. O homicídio provocado por disparo de arma de fogo foi registrado na 143ª Delegacia Legal.