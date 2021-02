Italva, localizada no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, possui aproximadamente 13.000 habitantes, Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 02/02/2021 15:30

ITALVA - Dados do último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Italva, no Noroeste Fluminense, apontam para 802 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em 1 de março de 2020 a 01 de fevereiro deste ano. Município recebeu 470 doses, sendo 290 unidades da CoronaVac e 180 da AstraZeneca. A lista divulgada com os nomes dos vacinados, de acordo com a pasta, será atualizada diariamente.



Ainda de acordo com o levantamento, cidade possui 37 pacientes ativos com a doença; 15 óbitos confirmados em decorrência de complicações da Covid-19; 16 casos suspeitos e 705 italvenses recuperados.

Publicidade