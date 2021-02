Municípios do Noroeste Fluminense com os menores ‘Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)' vão receber equipamentos de proteção contra o novo coronavírus. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/02/2021 16:13

Os municípios de Aperibé, Italva, Laje do Muriaé, Porciúncula, São José de Ubá e Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, vão receber máscaras de proteção facial, roupas especiais para sanitização e termômetros infravermelhos. O objetivo é contribuir com as redes públicas de educação desses municípios, que têm os menores ‘Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)’ do estado. Os equipamentos estão sendo doados pelo governo da cidade de Chongqing, no sudoeste da China. A ação foi mediada pela secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais.





“Neste momento de pandemia a cooperação internacional é ainda mais importante. Agradecemos a ajuda dos chineses, pois sabemos que será importante para muitas pessoas" – disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Leonardo Soares. As 30 mil máscaras, mil roupas especiais de proteção e 100 termômetros infravermelhos - que contemplam também Pinheiral, Quatis e Rio das Flores - já estão com a Secretaria de Estado de Educação e serão distribuídas com o auxílio da secretaria de Estado de Defesa Civil.



“Uma vez que as escolas estaduais já estão dentro dos protocolos sanitários e preparadas para o retorno seguro de funcionários e alunos, decidimos encaminhar esse material para escolas municipais, localizadas em nove cidades com menor IDH. Nosso planejamento foi feito de forma que os equipamentos cheguem a tempo do início do ano letivo, dando segurança a todos nessa volta às aulas. É um esforço conjunto entre secretarias e instituições em prol da educação de nossas crianças nesse ano ainda cheio de desafios”, afirmou o secretário de Estado de Educação, Comte Bittencourt.