29º BPM abrange os municípios de Itaperuna; Laje do Muriaé; São José de Ubá; Bom Jesus do Itabapoana; Porciúncula; Natividade; Varre-Sai; Italva e Cardoso Moreira; incluindo os respectivos distritos. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 04/02/2021 09:00

Quatro ocorrências em menos de 8 horas de ação de combate ao crime envolvendo tráfico de drogas, uso de entorpecentes para consumo próprio e porte ou posse ilegal de arma de fogo foram realizadas pelo 29° BPM, situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, sendo um caso em Italva e três na cidade sede da Unidade Policial (UP).



Em Itaperuna, policiais foram verificar denúncia de tráfico de drogas na Rua Luiz Carlos Fofano, bairro João Bedim. No local, foi arrecadado uma pedra de cocaína e um revólver Taurus calibre 38, com 23 munições intactas e 4 pessoas foram surpreendidas. A ocorrência foi apresentada na 143ª Delegacia Legal, sendo que duas pessoas prestaram depoimento como testemunhas; já um homem foi autuado no Art. 28 da Lei 11.343/2006 e o outro autuado no Art. 16 da Lei 10.826/2003, ficando preso à disposição da Justiça.

Ainda em Itaperuna, militares durante patrulhamento pela Rua Rui Barbosa, no Centro, abordaram um veiculo Toyota Corolla preto com uma pessoa. Na abordagem foi arrecado um cigarro e uma sacola com maconha. A ocorrência foi apresentada na 143ª Delegacia Legal, sendo o motorista autuado no Art. 28 da Lei 11.343/2006.



Já em Italva, informações que apontavam para a comercialização de drogas na Rua Projetada, bairro Alto da Boa Vista, levou a PM a abordar um mulher de 37 anos. Ela teria autorizado a entrada da equipe em sua residência sendo encontrado uma certa quantidade de material aparentando ser maconha em um recipiente, além de R$ 465 e sacolas usadas possivelmente como embalagem para o material. A ocorrência foi apresentada na 148ª Delegacia Legal e registrada com base no artigo 33 da Lei 11.343/06, mas a mulher responderá em liberdade.



Continuando as ações, no município de Itaperuna, agentes do Serviço de Inteligência (P2) foram à Rua José Zacarias, no bairro Vale do Sol onde abordaram um jovem 27 anos e encontraram dentro da mochila 03 pedras de cocaína, 01 balança de precisão, R$ 191 e 01 celular marca LG. A ocorrência foi apresentada na 143ª Delegacia Legal. O rapaz teria confessado que iria comercializar o material. Ele foi autuado com base no artigo33 da Lei 11.343/06 ficando preso aos cuidados da Polícia Civil. A droga resultou em 50g de cocaína.