Vagas são destinadas a candidatos com renda familiar de até quatro salários mínimos e que sejam oriundos da rede pública de Ensino do Rio de Janeiro. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 05/02/2021 11:00



Moradores do Noroeste Fluminense apaixonados pela culinária podem participar do processo seletivo para estudar na conceituada escola de gastronomia, Le Cordon Bleu, do Rio de Janeiro, em parceria com a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). Foi aberto o edital oferecendo 14 bolsas de estudos integrais de Educação Profissional, o maior número de vagas já ofertadas em uma turma. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas pela internet, por meio do site da Faetec: www.faetec.rj.gov.br e da organizadora do concurso www.selecon.org.br

– Essas bolsas são uma oportunidade única para os apaixonados pela culinária terem uma imersão de aprendizado em uma das maiores escolas de gastronomia do mundo. Sem dúvidas, após essa qualificação, muitas portas serão abertas no mercado de trabalho para os alunos da rede pública estadual. É uma chance imperdível! – garante Dr. Serginho, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação.



As vagas são destinadas a candidatos com renda familiar de até quatro salários mínimos e que sejam oriundos da rede pública de Ensino do Rio de Janeiro. O processo de admissão será composto por sorteio público, realizado pela Loteria Federal, marcado para o dia 10 de fevereiro, prova objetiva e teste de aptidão técnica aplicado pela Le Cordon Bleu.



– Em um mercado competitivo, exigente e dinâmico, profissionais se sentem pressionados por uma qualificação de peso. Na maior escola de gastronomia do mundo, Le Cordon Bleu, o estudante consegue preencher todos esses requisitos e se torna uma mão de obra altamente qualificada para atender o setor de serviço, cuja demanda é cada vez maior no Rio de Janeiro – afirmou João Carrilho, presidente da Faetec



Para se inscrever, o candidato deverá ter obrigatoriamente entre 18 e 35 anos completos, possuir CPF próprio e apresentar uma declaração de hipossuficiência. Os sorteados terão que realizar provas objetivas de Português e Matemática, no dia 23 de fevereiro. Os aprovados ainda realizarão um teste de habilidade específica no Le Cordon Bleu, no dia 27 de deste mês.



A certificação do curso Cordon Tec será emitida pelo tradicional instituto de culinária junto à Faetec. Com duração de 12 meses, a formação fornece as habilidades e conhecimentos necessários para que o profissional desenvolva competências tanto na cozinha quanto na confeitaria. O estudante receberá as mesmas técnicas dos cursos clássicos da Escola Culinária, com o diferencial de que os alunos são treinados para atuar em restaurantes, hotéis, serviços de buffet, clubes, pubs, cafés e confeitarias.