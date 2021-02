36° Batalhão de Polícia Militar, situado em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, registra combate ao crime com intensas ações diárias. Foto: divulgação/PM

Por Lili Bustilho

Publicado 04/02/2021 18:00 | Atualizado 05/02/2021 10:31

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - O 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM) situado em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, fechou o mês de janeiro de 2021, com resultados positivos para os moradores dos municípios da área de atuação da Unidade Policial (UP). De acordo com os indicadores de criminalidade do Sistema Integrado de Metas (SIM), foi alcançado uma significativa diminuição de delitos em comparação com o mesmo período de 2020, havendo a redução de 66% no índice de Letalidade Violenta, 50% no Roubo a Estabelecimento Comercial, 50% em Furto de Veículo, 33% no Índice de Estupro e em destaque com redução de 100% Furto a Transeunte.

A tropa atua em dividida em: 1ª Cia - Santo Antônio de Pádua; 2ª Cia - Itaocara

3ª Cia - Miracema; 4ª Cia - Cambuci; 5ª Cia - São Sebastião do Alto.



A nota informativa divulgada pelo setor de Relações Públicas (P5) do 36º BPM pontua que "O planejamento, empenho e dedicação, e a participação da sociedade são os fatores fundamentais para essa redução nos Índices Criminais. E mesmo com todo resultado positivo, nosso trabalho nunca acaba! Continuaremos nas ruas, diuturnamente, na missão de #ServireProteger nossa população e contamos com sua denúncia.", cita o comunicado.

Ações de combate ao crime são intensas na área de abrangência da UP. Foto: divulgação/PM

O comandante do 36º BPM, Coronel PM João Carlos Ribeiro, destaca que informações anônimas podem ser feitas através do 190 ou do Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (022) 9.9980-1177 ou também pelo telefone (022)3853-3515.

Indicadores de criminalidade do Sistema Integrado de Metas (SIM). Foto: divulgação/PM

