Escola Municipal Glycério Salles, no Centro de Italva, no Noroeste Fluminense. Foto: Folha de Italva/ divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/02/2021 14:00

ITALVA - As aulas da rede municipal de ensino em Italva, no Noroeste Fluminense, retornarão na próxima segunda-feira (08/02). De acordo com a prefeitura, as apostilas deverão se obtidas pelos pais ou responsáveis nas respectivas instituições de ensino.



Para que o município adote as aulas de forma híbrida, tendo parte dos estudantes frequentando as escolas e outra seguindo com as atividades à distância, através de uma escala de rodízio, o município provavelmente deverá aguardar uma estabilização do número de casos e mortes causados pela Covid-19, inclusive de grande parte da população italvense ser vacinada.