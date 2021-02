Usuários que estavam agendados para o período em que o posto ficará fechado poderão retornar à mesma unidade nos cinco dias úteis subsequentes à reabertura. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 04/02/2021 12:33

ITAOCARA - Após a comprovação de casos de Covid-19, os SATs (Serviços Auxiliares de Trânsito) de Itaocara, no Noroeste Fluminense, não funcionarão por uma semana, prazo iniciado na segunda-feira (1/2), por orientação das autoridades sanitárias. A unidade passará por uma higienização completa e todos os funcionários serão testados.



Os usuários que estavam agendados para o período em que o posto ficará fechado poderão retornar à mesma unidade nos cinco dias úteis subsequentes à reabertura, sem necessidade de reagendamento. O SAT de Itaocara está localizada na Rua Gamaliel Borges Pinheiro s/nº, Bairro BNH.



Para não gerar aglomerações, as vagas seguem limitadas, e o departamento reforça a importância de a população procurar os serviços somente em caso de extrema necessidade. Se for imprescindível, compareça ao posto sempre com agendamento prévio, use máscara de proteção e não leve acompanhantes.