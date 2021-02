Mulher teria sido agredida com enforcamentos, empurrões, além de ser ameaçada com uma faca Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 05/02/2021 10:30 | Atualizado 05/02/2021 10:34

SÃO JOSÉ DE UBÁ - Um lavrador de 41 anos, é suspeito por agredir a companheira de 48, no interior da residência onde moram, na localidade de Serrinha, zona rural de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense. Ele - que até o fechamento desta reportagem não tinha sido localizado - deverá ser convidado a prestar depoimento na delegacia sobre o fato. De acordo com informações da rádio Natividade FM, a vítima contou que o desentendimento teria sido provocado porque o companheiro não ter gostado do sabor da comida preparada e então teria decidido atacá-la com enforcamentos, empurrões, além de tê-la ameaçado de morte usando uma faca. A mulher teria requerido medidas protetivas junto à Justiça.