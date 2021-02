Iniciativa visa promover a divulgação das ações que contribuem para a sustentabilidade do estado do Rio, reconhecendo iniciativas com potencial para motivar e influenciar positivamente demais instituições. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 06/02/2021 17:00

Empresas, associações, sindicatos, instituições de ensino e pesquisa e integrantes do terceiro setor - cujos projetos estejam alinhados com as categorias e suas definições - situados nos municípios do Noroeste Fluminense, podem se inscrever até o dia 26 de abril para participarem da 9ª edição do Prêmio Firjan Ambiental. A iniciativa reconhece práticas empresariais no Rio de Janeiro que contribuem para o avanço da agenda do desenvolvimento sustentável, e que tenham conciliado as suas atividades produtivas com a proteção ambiental, o equilíbrio econômico e o bem-estar social.



