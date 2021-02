Requerimento agora é encaminhado ao Governo Municipal. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 05/02/2021 11:30

ITALVA - Foi aprovado na primeira sessão ordinária do legislativo de Italva, no Noroeste Fluminense, o requerimento dos vereadores Dinho Fagundes (PSC) e Claudioney Mesquita (PL) que solicita à prefeitura a construção de uma praça com parque infantil na localidade do Calcário e também o melhoramento do campo de futebol.

De acordo com os parlamentares, uma reunião foi feita com os moradores e esta foi a primeira solicitação de muitas necessidades do local. Aprovado em plenário por unanimidade, o requerimento agora é encaminhado ao Governo Municipal. Nesta sessão foram compostas as comissões parlamentares que ainda não foram divulgadas pela Casa Legislativa.



Primeira sessão ordinária do legislativo de Italva, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação