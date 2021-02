No início da próxima semana, a SMS estará disponibilizando um meio para que os idosos, que porventura não tenham sido vacinados, e profissionais da Saúde da rede privada se cadastrarem para que a imunização seja realizada. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 05/02/2021 16:53

VARRE-SAI - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, divulgou o balanço da vacinação contra a Covid-19 no município, com dados coletados até a quinta-feira (04/02). Desde o dia 19 de janeiro, quando o município recebeu 140 doses da CoronaVac/Butantan, sendo iniciada oficialmente a imunização, foram vacinados 167 profissionais da Saúde e 45 idosos.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, até o dia 12/02, a vacinação acontece no domicílio de idosos acamados e de idosos acima de 85 anos, mediante agendamento prévio com o agente comunitário de Saúde.

A segunda remessa de vacinas recebida pelo município aconteceu no dia 25/01, quando a SMS recebeu 90 doses da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz. E na última quarta-feira (03/02), sendo adquirido 140 doses (referentes à segunda dose da CoronaVac) e mais 20 doses da vacina CoronaVac/Butantan. Continua após foto.

Na atual fase, a vacinação acontece em idosos acamados e idosos acima de 85 anos. Foto: divulgação/PMVS



Próxima etapa da vacinação no município – A partir do dia 15/02, a vacinação acontecerá em idosos acima de 80 anos e continuará sendo feita em domicílio e profissionais da Saúde da rede privada que será realizada no local de trabalho, mediante a apresentação da carteira do registro de classe regularizada e comprovação de atuar no município.



O secretário municipal de Saúde, Rafael Fabbri Ramos, explicou que a vacinação está sendo realizada de forma gradativa, seguindo os critérios do Ministério da Saúde. “Todos os profissionais de Saúde já foram vacinados, exceto os setores administrativos. Os idosos estão sendo vacinados da maior para a menor idade, dentro do grupo exigido, sendo feito de acordo com os números de doses recebidas. Infelizmente não podemos ter uma previsão de quando todos serão vacinados, pois não recebemos previamente o número e nem as datas que as doses serão recebidas pelo município”, afirmou Rafael.



