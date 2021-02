Suspeito flagrado com o material ilícito foi levado para a 136ª Delegacia Legal de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, onde o caso foi registrado. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 06/02/2021 12:00

Homem é preso após polícia encontrar rifle e drogas dentro de casa em Pádua

Segundo a PM, parte do material estava no banheiro e a outra parte no guarda-roupa





Um jovem de 21 anos, foi preso após policiais militares terem encontrado uma arma e drogas dentro de uma residência, no distrito de Mangueirão, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM-Pádua) foram até o imóvel para verificar denúncias de que um homem estaria realizando tráfico de drogas na região.



De acordo com a PM, ao chegarem ao local, os militares foram recebidos pela mãe do suspeito, que autorizou a entrada dos militares na casa. O suspeito estava no interior da casa e acompanhou as buscas. Durante a revista, os policiais encontraram 09 pinos de cocaína no banheiro e dois tabletes de maconha no guarda-roupa, além de R$ 670,00 em dinheiro e um rifle de calibre 44. O homem foi levado para a 136ª Delegacia Legal no município, onde o caso foi registrado.