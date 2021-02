Foram confirmados 104 casos nos últimos 30 dias, em Italva, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 06/02/2021 14:00

ITALVA - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Italva, no Noroeste Fluminense, informou no último boletim epidemiológico que o município registra 31 casos ativos do novo coronavírus. São 812 italvenses que contraíram a doença desde o início da pandemia até o dia 05 de fevereiro, aumento de 26 casos nos últimos 7 dias. Os dois bairros com maior número de infectados são Boa Vista, com 8 casos e Saldanha da Gama com 6 casos confirmados.



Veja os dados da cidade:

Confirmados – 812

Ativos – 31

Casos recuperados – 766 (94,4%)

Suspeitos – 53

Óbitos confirmados – 15 (1,9%)

Coronavac.

Terceiro lote da vacina da Covid-19 foi recebido em Italva, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMI

Italva recebeu no último dia 03 a nova remessa de vacinas com 145 doses da CoronaVac. A SMS continuará seguindo o plano de vacinação indicado pela Secretaria Estadual de Saúde. A listagem de todos os vacinados está no site da prefeitura. Para acessar basta clicar no link: https://www.italva.rj.gov.br/.../relacao_de_vacinados.../845 Coronavac.