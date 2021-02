Solenidade homenageou os policiais militares que mais se destacaram no mês de janeiro de 2021 pela qualidade e excelência do serviço que prestaram no desempenho de suas funções. Foto: divulgação/PM

Por Lili Bustilho

Publicado 06/02/2021 15:30

O 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, homenageou os policiais que mais se destacaram no mês de janeiro pelos serviços que prestaram no desempenho de suas funções. Na ocasião estiveram presentes o comandante da corporação, tenente-coronel PM Ricardo Alexandre da Cruz Aguiar; o subcomandante operacional, Major PM Monteiro, demais oficiais e praças da Unidade Policial (UP). Aconteceu também a tradicional Parada Semanal do 29º BPM cumprindo as determinações de prevenção ao novo coronavírus.

De acordo com o setor de Relações Públicas (P5), em razão das medidas de prevenção à contaminação da Covid-19, não foi realizada a tradicional solenidade com a participação de todos os homenageados. O comandante recebeu 13 policiais, que representaram um total de 40, que se destacaram no serviço operacional e administrativo. Continua após foto.

O 29º BPM, situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense é comandado pelo tenente coronel PM Cruz desde 15 de abril de 2020. Foto: divulgação/PM



Tenente-coronel PM Cruz ressalta a importância de enaltecer os policiais militares, como forma de gratidão, eficiência e comprometimento nos serviços prestados fazendo a diferença e contribuindo para a realização do melhor atendimento à nossa sociedade.

O 6º CPA é comandado pelo coronel PM Meneses que assumiu em 7 de outubro tendo como subcomandante, coronel PM Castelano. Já o 29º BPM de Itaperuna é comandado pelo tenente-coronel PM Cruz desde 15 de abril de 2020.

"Os Guardiões do Noroeste" abrangem os seguintes municípios: Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e São José de Ubá e os respectivos distritos.

Treze policiais representaram um total de 40, que se destacaram no serviço operacional e administrativo. Foto: divulgação/PM