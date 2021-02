A envolvida na ocorrência permaneceu presa à disposição da Polícia Civil na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 08/02/2021 08:00

ITAPERUNA - Uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas, na Rua Ademar Tinoco de Rezende, bairro Vale do Sol, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) durante patrulhamento de rotina teriam percebido uma atitude suspeita da jovem e solicitaram que uma policial feminina realizasse a revista, momento em que foram encontrados 12 papelotes de cocaína e R$ 40 nas partes íntimas da mulher que confessou que receberia o dinheiro apreendido para entregar o entorpecente para outra pessoa. Ela permaneceu presa à disposição da Polícia Civil na 143ª Delegacia Legal do município.