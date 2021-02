Animais são inseridos em seu habitat natural, em local adequado, com a devido cuidado e proteção. Foto: divulgação/PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 08/02/2021 10:00

PORCIÚNCULA - A Prefeitura de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria de Defesa Civil e Infraestrutura Urbana realizou uma parceria com a Reserva do Tico Tico, para a soltura de animais silvestres, entre eles cobras, tucanos e gambas. A área, localizada no município mineiro de Pedra Dourada, é uma Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN).



De acordo com o funcionário da Defesa Civil, Weslley Brais, a captura dos animais em Porciúncula normalmente é realizada por solicitação dos moradores, que entram em contato com a Defesa Civil relatando a aparição. Após o resgate, eles são encaminhados para a Reserva, que os acolhem. Neste momento é preenchido um termo de doação do animal para o parque.



Os animais são inseridos em seu habitat natural, em local adequado, com a devido cuidado e proteção, com o objetivo de manter a preservação da espécie e o equilíbrio da fauna e flora da região.

Objetivo da parceria é manter a preservação das espécies e o equilíbrio da fauna e flora da região. Foto: divulgação/PMP

Secretaria de Defesa Civil e Infraestrutura Urbana de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, realizou uma parceria com a Reserva do Tico Tico. Foto: divulgação/PMP