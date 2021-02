Jovem prestou depoimento e foi liberado após ser autuado na 144ª Delegacia Legal por posse e uso de droga. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 08/02/2021 11:00

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Um rapaz de 19 anos foi detido com cocaína e maconha na Usina Santa Isabel, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram ao local verificar informação que apontavam para uma pessoa traficando nas proximidades. O suspeito entregou aos militares cinco papelotes de cocaína, totalizando 2,58g. No interior da residência os policiais encontraram uma planta de maconha em um vaso. O jovem prestou depoimento e foi liberado após ser autuado por posse e uso de droga na 144ª Delegacia Legal.



Lei de Drogas - O art. 28 da Lei nº 11.343/06 pune "quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. As penas consistem em advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo".