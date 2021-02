Caso foi apresentado na 142ª Delegacia Legal de Cambuci, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 07/02/2021 08:00

CAMBUCI - Uma moto sem placa e com numeração de chassi e motor suprimida foi apreendia em Cambuci, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) cumpriam uma ordem de policiamento quando suspeitaram da atitude do condutor do veículo que ao perceber a presença da viatura teria demonstrado nervosismo. Durante abordagem e revista na moto foi constatada que a numeração de chassi e do motor encontravam-se picotadas. O caso foi apresentado na 142ª Delegacia Legal (Cambuci) e o motociclista não apresentou o CRLV e nem CNH.